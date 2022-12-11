العراق.. السجن 7 سنوات لنصاب انتحل صفة قاضٍ ومحامٍ وطبيب
بيان مجلس القضاء الأعلى: المتهم قام بإنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب"
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على أحد المجرمين، لانتحاله صفات رسمية وتزوير بطاقات وإنشاء مواقع وهمية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بحق أحد المجرمين بالسجن لمدة سبع سنوات، عن جريمة انتحاله صفة قاض ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك انتحاله صفة محامٍ وطبيب".
وأضاف البيان أن المتهم قام أيضا بـ"إنشاء مواقع تواصل وهمية تحمل صورته كطبيب".
وأوضح أن "المجرم الذي انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء وطبيب ومحامٍ تم ضبط باجات (بطاقات) مزورة لديه".
وأشار إلى أنه تم "تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي تم إرسالها إلى مدير عام أحد المصارف لغرض الحصول على مكاسب شخصية".
وقد أصدرت المحكمة حكمها بحق المجرم وفقا لإحكام "القرار 160/ أولا / 1 و2 لسنة 1983".
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