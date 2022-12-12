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أفراد من قوات الأسايش الكردية
ميليشيات العراق

العراق.. مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم على مبنى أمني بدهوك

الهجوم أسفر أيضاً عن مقتل المسلح

دبي - العربية.نت
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أفادت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على مبنى تابع لقوات الأمن الداخلي "الأسايش" بمحافظة دهوك في شمال العراق.

وذكرت معلومات أن الهجوم نفّذه مسلح ظهر اليوم الاثنين.

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وقالت "كوردستان 24"، إن الهجوم الذي وقع على مقر أمن مدينة دهوك المعروف باسم "أمن البلدة"، أسفر أيضاً عن مقتل المسلح المتحدر من القومية العربية.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن "قصفا تركيا استهدف ناحية شيلادزي في محافظة دهوك التي تعد أهم معاقل حزب العمال الكردستاني المعارض للسياسة التركية".

يذكر أن القصف التركي لا يزال مستمرا لمواقع حزب العمال في شمال العراق وسوريا، واستمرار العمليات العسكرية التركية في تلك المناطق فضلا عن تهديد أنقرة بالاجتياح البري.

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