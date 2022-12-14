انفجرت به عبوة ناسفة.. مقتل ضابط عراقي شمال العراق

أفاد مصدر أمني بمقتل ضابط عراقي وأصيب جنديان بجروح، الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد.

فقد وقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كلم شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية لتأمينها حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم داعش.

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انفجار عبوة

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس، إن ضابطاً نقيباً في الجيش قتل.

وأضاف أن جنديين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية.

خلايا نشطة

يشار إلى أن العراق كان أعلن في العام 2017، الانتصار على تنظيم داعش، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية.

ويستغل الإرهابيون طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل للاختباء وشنّ هجمات متفرقة غالباً ما تستهدف القوات الأمنية.

في حين تشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو مداهمات برية.