قصف تركي مكثف على مناطق في دهوك شمال العراق

جددت الطائرات التركية، الأربعاء، قصفها المكثف على مناطق وقرى تابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقال شهود عيان إن الطائرات التركية قصفت عدة قرى بناحية باطوفا وقضاء العمادية، مما أثار ذعر السكان بتلك المناطق، وفق وسائل إعلام عراقية.

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بعد هجوم إسطنبول

يذكر أن تركيا نفذت في 20 نوفمبر الفائت، سلسلة ضربات على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً.

أتى ذلك بعد هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات بإسطنبول في 13 نوفمبر. واتهمت أنقرة كلاً من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا بالوقوف خلف الاعتداء، غير أنهما نفيا أي صلة لهما به.

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نيته إصدار أمر بشن هجوم بري "عندما يحين الوقت".

ضربات عدة

يشار إلى أن تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها، وتهديد أمنها، ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية.