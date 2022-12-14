ضابط عراقي يناشد للقاء السوداني قبل أن يقتل: "فساد يشيب الرضيع"

طالباً منه تدخّلاً مباشراً لحمايته بشكل واضح، أطل رائد في الجيش العراقي بمقطع فيديو يطلب مقابلة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وناشد الضابط آلاء حاتم نايف مزعل علي، المنضوي في صفوف الجيش العراقي، لمقابلة السوداني كي يشرح له ما يحصل داخل المؤسسة العسكرية.

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"يشيب منها الرضيع"

وأضاف أن هناك كمية كبيرة من الفساد، مشبّهاً الوضع بأنه: "يشيب منها حتى الرضيع".

كما ذكر أن ما يحدث داخل المؤسسة العسكرية من فساد هو أخطر من الإرهاب على العراق، موضحاً أن هناك بعض القادة الفاسدين.

وشدد على أنه لن يكشف تفاصيل أخرى أمام الإعلام، مؤكداً أنه لن يتحدّث إلا أمام رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه يتوقع مقتله بعد انتشار الفيديو، قائلاً: "لن يقتلني الإرهاب، بل الفاسدون داخل المؤسسة العسكرية الذين يستهدفون كل شخص حر يعري الفاسد والظالم".

⭕️ عاجل :

ضابط عراقي يناشد السوداني: أعرف أنني سأقتل بعد هذا الفيديو لكن أريد أن أوصل لك رسالتي

الرائد آلاء حاتم نايف مزعل علي pic.twitter.com/xspdjolJYV — Marwan Hatem🇮🇶🇫🇮 (@MarwanHatem32) December 14, 2022

فساد مستشر

يذكر أن الفساد بات متسللاً لغالبية المؤسسات الحكومية، ونادراً ما تتخذ أحكام بقضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.

وبحسب أعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاماً، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.

ويحتل العراق المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".