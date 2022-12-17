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مقتدى الصدر
العراق

الصدر يتوعد الملتحقين بحركة سياسية دينية جديدة

شبه زعيم التيار الصدري المنتسبين للحركة بالطواغيت الماكرين والفاسدين

دبي - العربية.نت
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علّق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ظهور حركة سياسية ودينية في العراق تحت مسمّى "حركة مهدوية سياسية" محذرا من اتباعها، وهدد كل من التحق بها بالطرد من التيار الصدري.

وقال الصدر، بحسب وثيقة اطلعت عليها قناة "السومرية نيوز"، إن "كل من التحق أو يلتحق بهذه الجماعة من التيار الصدري فهو مطرود، لأن وجودهم بيننا مضر جدا".

كما دعا زعيم التيار الصدري، أمس الجمعة، إلى مقاطعة الحركة الدينية الشيعية في العراق، بعد ادعائها "المهدوية" و"الإمامة" بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي.

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وشدّد الصدر على أن من يلتحق بهذه الحركة من أنصار التيار "فهو مطرود".

وفي رده رد على سؤال وجهه إليه مجموعة من طلبة الحوزة العملية حول هذه الحركة، قال الصدر: "هؤلاء طواغيت ماكرون فاسدون ليس لهم من الباطن والمعرفة إلا أدناها، بل هم طلاب دنيا وعشاق مال وليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق".

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