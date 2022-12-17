الصدر يتوعد الملتحقين بحركة سياسية دينية جديدة
شبه زعيم التيار الصدري المنتسبين للحركة بالطواغيت الماكرين والفاسدين
علّق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على ظهور حركة سياسية ودينية في العراق تحت مسمّى "حركة مهدوية سياسية" محذرا من اتباعها، وهدد كل من التحق بها بالطرد من التيار الصدري.
وقال الصدر، بحسب وثيقة اطلعت عليها قناة "السومرية نيوز"، إن "كل من التحق أو يلتحق بهذه الجماعة من التيار الصدري فهو مطرود، لأن وجودهم بيننا مضر جدا".
كما دعا زعيم التيار الصدري، أمس الجمعة، إلى مقاطعة الحركة الدينية الشيعية في العراق، بعد ادعائها "المهدوية" و"الإمامة" بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي.
وشدّد الصدر على أن من يلتحق بهذه الحركة من أنصار التيار "فهو مطرود".
وفي رده رد على سؤال وجهه إليه مجموعة من طلبة الحوزة العملية حول هذه الحركة، قال الصدر: "هؤلاء طواغيت ماكرون فاسدون ليس لهم من الباطن والمعرفة إلا أدناها، بل هم طلاب دنيا وعشاق مال وليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق".
-
"الشيوخ الأميركي" يدعو لمحاسبة من يقوضون سيادة القانون بلبنانلجنة العلاقات الخارجية تدعو إدارة بايدن أن تبدي دعما قويا لسيادة لبنان العرب والعالم
-
معتقل سياسي إيراني يدعو للبقاء بالشوارع لوقف الإعداماتالعفو الدولية: 26 شخصا مهددون بالإعدام إيران
-
رئيس إيطاليا يتجاهل دعوة سفيري روسيا وبيلاروسيا لحفل عيد الميلادسبق أن تجاهلت الرئاسة الإيطالية في يونيو دعوة السفيرين لحفل موسيقي نُظم بقصر كيرينالي للاحتفال بيوم الجمهورية الإيطالية العرب والعالم