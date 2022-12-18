اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
انفجار سيارة بين كركوك و تكريت
انفجار في كركوك (أرشيفية)

العراق.. مقتل 8 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بمقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية، بينهم ضابط برتبة رائد إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

روسيا عن عقوبات أوروبا الأخيرة ضدها: ستفاقم مشاكلكم! العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا عن عقوبات أوروبا الأخيرة ضدها: ستفاقم مشاكلكم!

وقال المصدر إن عبوة استهدفت سيارتين تابعتين للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، وفق قناة "السومرية".

حادثة أخرى

ويوم الأربعاء الماضي، قتل ضابط عراقي وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم داعش.

عبوة ناسفة زرعت على الطريق

وقال مسؤول أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس إن "ضابطاً نقيباً في الجيش قتل وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية".

يشار إلى أنه في العام 2017، أعلن العراق "الانتصار" على داعش، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين طلب الاستعداد للعقوبات الغربية قبل شهر من حرب أوكرانيا بوتين طلب الاستعداد للعقوبات الغربية قبل شهر من حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط