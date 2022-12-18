العراق.. مقتل 8 من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بمقتل 8 من أفراد الشرطة الاتحادية، بينهم ضابط برتبة رائد إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.
وقال المصدر إن عبوة استهدفت سيارتين تابعتين للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، وفق قناة "السومرية".
حادثة أخرى
ويوم الأربعاء الماضي، قتل ضابط عراقي وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
ووقع الهجوم الذي لم يتم تبنيه، في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم داعش.
عبوة ناسفة زرعت على الطريق
وقال مسؤول أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، لفرانس برس إن "ضابطاً نقيباً في الجيش قتل وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية".
يشار إلى أنه في العام 2017، أعلن العراق "الانتصار" على داعش، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية.
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