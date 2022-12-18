انطلق من البصرة ومر بعدة محافظات.. باص "خليجي 25" يصل الفلوجة

وصل باص "خليجي 25"، اليوم الأحد، إلى مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، بعد انطلاقه من البصرة مروراً بعدة محافظات في جولة ترويجية لاستضافة بطولة الخليج 25، التي ستحتضنها البصرة في السادس من يناير المقبل.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أعلن في نوفمبر 2019 عن استضافة مدينة البصرة في العراق للبطولة، وذلك بعد عدم ترشيح أي دولة خليجية لملفها في مواجهة العراق، ليفوز ملف البصرة بحقوق الاستضافة رسمياً وبإجماع الأعضاء.

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يُذكر أن العراق سيحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 1979، التي أُقيمت في بغداد.

وكان مقررا أن يستضيف العراق بطولة "خليجي 23"، لكن سحبت بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم على الكرة العراقية آنذاك، لكن بعد رفع الحظر أصبح العراق جاهزًا لاستضافة البطولة.