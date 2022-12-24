العراق: التهديدات الإرهابية لا تزال موجودة بالمناطق النائية

أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت أن التهديدات "الإرهابية" لا تزال موجودة في بعض المناطق البعيدة والنائية بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله إن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ ضربات وصفها بأنها ستكون "موجعة" لتنظيم داعش.

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وأشار المتحدث إلى وجود "إرادة" لدى الحكومة ووزارة الداخلية لرفع الفاعلية من خلال خطة وإجراءات منسقة لدعم أجهزة الاستخبارات والوحدات الأمنية وإعادة النشر والتنسيق مع القوة الجوية.

وأضاف أن وزارة الداخلية مستمرة بتنفيذ عمليات استباقية تستهدف داعش إضافة إلى العمليات من جانب أجهزة الاستخبارات والقوات الأمنية والضربات الجوية.

دحر داعش

وسيطر التنظيم الإرهابي في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي.

وفي حين أعلن العراق "الانتصار" على داعش في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو عمليات دهم برية.

ضبط الحدود

ولا تزال الحدود بين سوريا والعراق "تشكّل منطقة ضعف رئيسية" يستغلها التنظيم الذي له "ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون"، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في تموز/يوليو 2022.