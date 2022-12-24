حكومة إقليم كردستان العراق تدين الهجوم على الأكراد بفرنسا

دانت حكومة إقليم كردستان العراق أمس الجمعة، الهجوم على الأكراد في فرنسا ودعتهم لالتزام الهدوء.

وقالت الحكومة في بيان إن لديها ثقة كاملة في مؤسسات الحكومة الفرنسية والنظام القضائي في البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأكراد المقيميين في فرنسا ومحاسبة منفذ الهجوم.

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ضبط النفس

بدوره، أبدى رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني "انزعاجه الشديد" من الهجوم.

وقال بارزاني على تويتر "قلبي مع أسر الضحايا. أحث الأكراد في المهجر على ضبط النفس. دعونا لا نبرر العنف بأي صورة".



كما أضاف أنه يثق في أن "الشركاء الفرنسيين" لن يدخروا جهدا في حماية الجالية الكردية في البلاد وتقديم الجناة إلى العدالة.

مقتل 3 أشخاص

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعدما فتح مسلح النار على مركز ثقافي كردي ومقهى كردي مجاور في وسط باريس اليوم الجمعة مما دفع العشرات إلى النزول للاحتجاج في الشوارع القريبة مع حلول الليل.

وقال السلطات إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاما قالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، إنه أُطلق سراحه في الآونة الأخيرة بينما ينتظر محاكمته في هجوم بسلاح أبيض على مخيم للمهاجرين في باريس قبل عام. وأدين في يونيو حزيران بارتكاب أعمال عنف باستخدام سلاح عام 2016 واستأنف الحكم.

وأظهرت صور بثتها شبكات الأخبار الفرنسية اليوم الجمعة رجلا أبيض يرتدي قميصا رماديا وحذاء رياضيا أبيض متسخا يجري اقتياده من مكان الحادث ويداه مقيدتان خلف ظهره.