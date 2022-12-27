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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول
العراق

العراق.. إعفاء ضباط على خلفية استهداف داعش للشرطة في كركوك

جرى تشكيل مجالس تحقيق مع هؤلاء الضباط والآمرين

العربية.نت
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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، إعفاء عدد من الضباط والآمرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على خلفية هجوم دام نفذه تنظيم داعش استهدف قوات الشرطة في كركوك بشمال البلاد، الأسبوع الماضي.

وأكد المتحدث إنه جرى تشكيل مجالس تحقيق مع هؤلاء الضباط والآمرين، وفق بيان نشرته (واع).

كما دعا إلى تكريم رئيس عرفاء حسن حامد حسن المنسوب إلى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية، وذلك لدوره البطولي، وشجاعته في قتل أحد الإرهابيين رغم إصابته أثناء الحادث.

عبوة ناسفة

وفي الأسبوع الماضي، لقي عدد من أفراد الشرطة حتفهم في هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية بناحية الرياض في كركوك، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

ويعدّ هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنّها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر.

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ولا يزال لدى التنظيم نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسوريا المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.

في العام 2017، أعلن العراق "الانتصار" على داعش، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد.

عمليات أمنية

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات المتطرفين بضربات جوية أو مداهمات برية.

وسيطر داعش في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

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