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المجرم الخطير
العراق

مجرم خطير في العراق.. اعتقال متهم ارتكب 100 جريمة قتل وخطف

العربية.نت
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مساء الاثنين، اعتقال أحد المجرمين الخطيرين والمتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل وخطف.

وأوضح رسول في بيان أن المتهم جرى اعتقاله مساء الاثنين بعد أن "نفذ جهاز الأمن الوطني عملية نوعية في محافظة كركوك (شمالي البلاد)"، وذلك عقب نصب "كمين محكم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما لفت البيان إلى أنه "أحد أخطر المطلوبين للقضاء وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحرٍّ وفق أحكام المادة(4/إرهاب) وذلك لقيامه بأعمال إجرامية هددت الأمن والسلم المجتمعي في المحافظة".

ونبه البيان إلى أن "العملية جرت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية أمن ديالى حول وجود المطلوب (أحمد رومية) في محافظة كركوك، باشرت على الفور مديرية أمن كركوك بالتنسيق مع فرقتي الرد السريع والقوات الخاصة بإلقاء القبض عليه".

وأكد أنه "جرى تدوين أقواله أصولياً وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

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