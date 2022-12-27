حريق غامض في مصفاة نفط بإقليم كردستان العراق

أفاد تلفزيون (كردستان 24) بأن حريقا اندلع، اليوم الثلاثاء، في مصفاة نفط بجنوب إقليم كردستان العراق.

#BREAKING: Fire breaks out at an oil refinery in the Gwer subdistrict, southwestern Erbil.



📹 Submitted to Kurdistan 24 pic.twitter.com/agZLooVkb9 — Kurdistan 24 English (@K24English) December 27, 2022

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في أربيل للتلفزيون الكردي إن الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق الذي نشب في المصفاة الكائنة بناحية كوير.

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وأضاف تلفزيون (كردستان 24) أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق.

وأكثر من مرة تستهدف ضربات صاروخية مصافي نفط في مدينة أربيل، ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.