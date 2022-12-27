اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حريق كردستان العراق

حريق غامض في مصفاة نفط بإقليم كردستان العراق

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفاد تلفزيون (كردستان 24) بأن حريقا اندلع، اليوم الثلاثاء، في مصفاة نفط بجنوب إقليم كردستان العراق.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني في أربيل للتلفزيون الكردي إن الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق الذي نشب في المصفاة الكائنة بناحية كوير.

وأضاف تلفزيون (كردستان 24) أنه لم تتضح بعد أسباب الحريق.

وأكثر من مرة تستهدف ضربات صاروخية مصافي نفط في مدينة أربيل، ما يتسبب بنشوب حرائق عدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استعدادا لإلغاء إجراءات كورونا.. إقبال واسع على وكالات السفر في الصين استعدادا لإلغاء إجراءات كورونا.. إقبال واسع على وكالات السفر في الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط