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العراق

الشرطة العراقية تبحث عن طفل ظهر في مقطع فيديو داخل ملهى ليلي

تمنع القوانين العراقية دخول الأطفال والقاصرين، إلى النوادي الليلية والملاهي والمقاهي التي تتضمن بيع الأراكيل

العربية.نت
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نشر مدير الشرطة المجتمعية في العراق، العميد غالب العطية، الأحد، منشورا طالب عبره بتزويده باسم طفل ظهر في مطلع مصور داخل ملهى ليلي.

وقال العطية عبر منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، ونقله موقع صحيفة "بغداد اليوم": "الرجاء ممن يتعرف على هذا الطفل يزودنا باسمه وعنوانه واسم الملهى".

وتمنع القوانين العراقية دخول الأطفال والقاصرين، إلى النوادي الليلية والملاهي والمقاهي التي تتضمن بيع الأراكيل.

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