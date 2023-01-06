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(تعبيرية من آيستوك)

انهيار مبنى في الموصل.. مقتل 3 وإصابة 9

العربية.نت - وكالات
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انهار مبنى قيد الإنشاء في مدينة الموصل شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفق ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

ووقع الانهيار بعد ظهر الخميس في حي غرب الموصل، عندما كان العمال يسكبون سقف المبنى بالإسمنت.

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فيما كشفت قيادة الشرطة في محافظة نينوى أن المبنى مملوك لدائرة المدينة المسؤولة عن نظام الصرف الصحي.

كما أضافت أن المصابين التسعة نقلوا إلى مستشفى في المدينة، بحسب أسوشييتد برس.

يذكر أنه تم تدمير أجزاء كبيرة من الموصل عام 2017 خلال معركة استمرت أشهرا ضد تنظيم "داعش"، وانتهت بانتصار القوات العراقية على "داعش" في المدينة.

وكان التنظيم قد سيطر على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، في يونيو 2014 واحتفظ بها حتى هزيمتها بعد 3 سنوات.

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