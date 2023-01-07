توقف حركة الملاحة بمطار بغداد الدولي بسبب الظروف الجوية

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية.

وقالت إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.

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من جهتها، أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية اليوم، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.