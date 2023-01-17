كانوا بطريقهم لخليجي 25.. وفاة 7 عراقيين في حادث مروع بالبصرة

أعلنت دائرة صحة ذي قار في العراق، اليوم الاثنين، أن 7 وفيات و30 جريحاً حصيلة حادث سير لمشجعين عراقيين متجهين لحضور مباريات ضمن بطولة (خليجي 25)، على طريق محافظة البصرة.

وذكر مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي، أن الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

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وكانت حافلة ركاب تقل شبانا من أهالي الناصرية متوجهين إلى البصرة لمؤازرة المنتخب العراقي في مباراته أمام قطر، اصطدمت بشاحنة كبيرة، ما أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات.

وسبق انطلاق المباراة التي انتهت بفوز المنتخب العراقي، دقيقة صمت تكريما لأرواح المشجعين الذين قضوا في الحادث.

وخطف المنتخب العراقي لكرة القدم إحدى بطاقتي الوصول إلى المباراة النهائية لخليجي 25 بفوزه على نظيره القطري 2-1، الاثنين، على استاد البصرة الدولي، وسط حضور فاق 65 ألف متفرج.