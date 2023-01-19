وفاة 4 عراقيين وإصابة آخر بإطلاق نار في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن وفاة 4 عراقيين وإصابة آخر إثر حادث إطلاق نار في تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف إن سفارة العراق في أنقرة، وبالتنسيق مع القنصلية العامة في غازي عنتاب، تتابع حادث إطلاق نار على عجلة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما أكد متابعة الحادث وباهتمام بالغ مع الجانب التركي وعبر السلطات المعنية، للوقوف على دوافع وتفاصيل هذا الحادث.

طلقات في الرأس

من جانبه دان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس، حادثة قتل مواطنين من محافظة دهوك على يد مسلحين في تركيا.

وقال في تدوينة نقلتها وسائل إعلام عراقية إن "4 أشخاص (من عائلة واحدة) قتلوا وجرح واحد في هجوم على مواطنين أكراد الليلة الماضية على طريق نصيبين بمحافظة مردين في تركيا".

كما دعا الحكومة التركية إلى "توضيح أسباب هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن ومحاكمة المجرمين".

إلى ذلك كشفت مصادر طبية في مشفى نصيبين التركية لوسائل إعلام كردية أن "جميع من كانوا في السيارة المستهدفة بالهجوم المسلح على طريق المدينة أصيبوا بطلقات في الرأس".