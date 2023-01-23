رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق: مستمرون بمحاربة الفساد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الاثنين، في تصريحات خاصة لمراسلنا في بغداد أن القضاء مستمر في محاربة الفساد.

وقال زيدان إن "مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة".

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وبشأن "المخبر السري" والاعتقالات التي تجري على أساسه، أشار زيدان إلى عدم إمكانية إلغاء العمل بالمخبر السري، لأنه نص قانوني ضمن قانون المحاكمات الجزائية.

وأكد أن موضوع المخبر السري معقّد وقد لا يكون مفهوماً، مشيراً إلى "بعض الإجراءات الخاطئة في سنوات معينة التي حركت فيها شكاوى قضائية بناءً على المخبر السري، لكن هذه الإجراءات الخاطئة انتهت حالياً".

وبمناسبة يوم القضاء في العراق، أدلى زيدان بكلمة أكد فيها أن "القضاء المستقل أهم مؤشر على الدولة الرشيدة التي ينعم مواطنوها بالعدالة والاستقرار والرفاه، لأنه الضامن للحقوق والحريات".

وقال زيدان في كلمة بالحفل المركزي بمناسبة يوم القضاء العراقي: "نؤكد التزامنا بالمبادئ الدولية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونؤمن بأن الناس جميعاً سواء أمام القضاء".

وأضاف:" نعمل جاهدين على تطبيق شعار القضاء في خدمة المواطن، من خلال جعل المحاكم قريبة من سكن المواطنين واستخدام الوسائل الحديثة لتسهيل انجاز معاملاتهم".

وتابع: "دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني مهم في نشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين، لأنه يحصّن المجتمع من التجاوز على الدستور والقانون ويعزز إدراك المواطن بأهمية القضاء".