العراق يحبط هجوماً انتحارياً لاستهداف محكمة في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى بواسطة ثلاثة انتحاريين والقبض عليهم قبل التنفيذ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قامت بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق، ورصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود نوايا إرهابية لتنفيذ العملية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل تنظيم داعش بواسطة ثلاثة انتحاريين.

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كما أضافت أنها قامت بناء على هذه المعلومات بمراقبة العناصر الإرهابية وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم حتى تمكنوا من القبض على ثلاثة إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم قبل دخولهم للمحكمة وإحباط المخطط الإرهابي.

مراقبة واعتقال

وأكدت أن "وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف بلدنا وأهلنا من خلال عملها الدؤوب وإخلاصها تجاه العراق"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة داعش، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.