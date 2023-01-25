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الدولار والدينار العراقي

تظاهرات الدولار.. غضب في العراق بعد انهيار العملة

انطلاق تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد

العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بانطلاق تظاهرات أمام البنك المركزي في العاصمة بغداد احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

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ووصف وسائل الإعلام التظاهرات بأنها "حاشدة"، مشيرة إلى أنها انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة.

مطالبات بالتدخل العاجل

كما ذكرت أن المئات من محافظات الوسط والجنوب وصلوا إلى العاصمة العراقية للمشاركة في الاحتجاجات.

فيما طالب المحتجون الجهات الحكومية بالتدخل العاجل للحد من هذا الارتفاع.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أثار الجدل بإعادة تكليف علي محسن العلاق في منصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته، بسبب "الإخفاقات المالية"، التي حدثت بعهده في الفترة السابقة.

سقف زمني

وكان العلاق قد شغل المنصب لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020. وعقب تعيينه تعهد العلاق "بسقف زمني لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي".

أتى قرار السوداني بإعادة تكليف العلاق استباقا لتظاهرات دعا إليها ناشطون عراقيون، أمام البنك المركزي العراقي، للتنديد بأزمة تراجع قيمة الدينار أمام الدولار، والتي بلغت ذروتها عند 1660 دينارا للدولار، وهو رقم لم يسبق تسجيله في العراق منذ نحو 19 عاماً.

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