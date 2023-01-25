العراق
مسؤول عراقي: سيتم ضبط وزراء سابقين ضمن حملة لمكافحة الفساد
تأتي هذه الخطوة "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي" في البلاد
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كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إن السلطات العراقية تستعد لإصدار أوامر قبض بحق عدد من الوزراء السابقين.
وتأتي هذه الخطوة "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي" في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
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ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن أسماء المسؤولين السابقين المستهدفين.
وقبل يومين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في تصريحات خاصة لمراسل "العربية/الحدث"، في بغداد أن القضاء مستمر في محاربة الفساد.
وقال زيدان يوم الإثنين إن "مجلس القضاء الأعلى مستمر في محاربة الفساد بشكل كبير، وقد حققنا نجاحات كبيرة، خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة".
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