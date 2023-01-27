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مجلس القضاء الأعلى في العراق (واع)
تنظيم داعش

العراق.. الإعدام لـ14 شخصاً شاركوا في تنفيذ مجزرة "سبايكر"

وقعت بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة تكريت وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص

العربية.نت
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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أحكاما بالإعدام بحق أربعة عشر اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام الفين وأربعة عشر بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "الأحكام بحق المجرمين الإرهابيين تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

ووقعت "مجزرة سيايكر" في 12 حزيران/يونيو 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل.

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وجرت المجزرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بعد أسر طلاب القاعدة العسكرية وجنود منتسبين للفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل والمتواجدين في قاعدة سبايكر الجوية.

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