العراق: لا يمكن استخدام أراضينا للتعدي على دول الجوار

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة مع "العربية" إنه لا توجد قوات قتالية أجنبية في أراضي العراق.

وأكد أنه يجب ألا تكون أراضي العراق منطلقاً لأي هجوم على دول المنطقة، ولا يمكن استخدامها للتعدي على دول الجوار.

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كما أضاف فؤاد حسين أن التوتر بين أميركا وإيران يؤثر على العراق، وهناك حاجة إلى تخفيفه.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده بحاجة إلى الدول الإقليمية والخليجية، وإنها ليست في جزيرة معزولة.

"علاقتنا مع السعودية قوية"

وأكد أن علاقة بغداد مع السعودية قوية، وسيتم بحث اللجان المشتركة بين البلدين.

كما أضاف وزير الخارجية أن مصلحة العراق الوطنية هي التي تحدد سياسة العلاقات مع الآخرين.