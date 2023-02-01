العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات تركية
إعلام: تبنى "لواء أحرار العراق" العملية
ذكر إعلام عراقي أن ثمانية صواريخ استهدفت قاعدة زليكان العسكرية التي تستضيف قوات تركية.
وأفاد جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان، في بيان أن "8 صواريخ وجهت الساعة 7:45 من صباح اليوم الأربعاء إلى معسكر زليكان بناحية بعشيقة التي تضم القوات التركية".
وأضاف البيان أنه "بحسب المعلومات الأولية سقط اثنان من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية".
وبحسب صحيفة "روداو"، تبنى "لواء أحرار العراق" العملية، مشيراً في بيان إلى أن "الوحدة الصاروخية للمقاومة الإسلامية" استهدفت المعسكر بـ "20 صاروخاً نوع غراد في تمام الساعة 7:36 دقيقة" من صباح اليوم.
وأضاف أن عملياته "مستمرة وفي تطور مستمر ولن تتوقف إلا بانسحاب المحتل بشكل فوري وكامل".
وحذر من أنه "في حال أصر الاحتلال على البقاء فإن عملياتنا ستتوسع وتطال المواقع العسكرية داخل الأراضي التركية".
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