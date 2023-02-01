عقد قران "استثنائي" في العراق.. لن تصدق كم عمر العروسين!

شهد العراق حالة زواج نادرة، حيث سجلت محكمة استئناف ديالى، أمس الثلاثاء، عقد زواج استثنائي بين رجل وامرأة يفوق عمراهما التسعين عامًا.

وبحسب وثيقة عقد الزواج، فإن العقد تم بين رجل من مواليد 1930 ميلادية، وامرأة من مواليد 1931 ميلادية، وكلاهما أرمل.