عقد قران "استثنائي" في العراق.. لن تصدق كم عمر العروسين!
كلاهما أرمل
وضع القراءة
100% حجم الخط
شهد العراق حالة زواج نادرة، حيث سجلت محكمة استئناف ديالى، أمس الثلاثاء، عقد زواج استثنائي بين رجل وامرأة يفوق عمراهما التسعين عامًا.
وبحسب وثيقة عقد الزواج، فإن العقد تم بين رجل من مواليد 1930 ميلادية، وامرأة من مواليد 1931 ميلادية، وكلاهما أرمل.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
ذعر وتخوف من تسونامي.. ثوران بركان تحت الماء في فانواتوالبركان الغائص أخذ بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر الأخيرة
-
صورة نادرة.. كيف حلت دلال عبد العزيز أزمة حفيدتها؟كانت تضع قطعة من القماش فوق رأسها وتضعها حول حفيدتها حتى تمنع الناموس من الاقتراب منها، وظهرت دلال عبد العزيز وهي تضحك خلال التقاط تلك الصورة التي أفرجت عنها أخيراً إيمي سمير غانم ثقافة وفن
-
ديسانتس يرد على ترمب: لقد تم إعادة انتخابي بأعلى نسبة أصواتيُعتقد على نطاق واسع أن ديسانتس يفكر في الترشح للرئاسة في 2024 أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية