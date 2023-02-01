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تعبيرية

عقد قران "استثنائي" في العراق.. لن تصدق كم عمر العروسين!

كلاهما أرمل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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شهد العراق حالة زواج نادرة، حيث سجلت محكمة استئناف ديالى، أمس الثلاثاء، عقد زواج استثنائي بين رجل وامرأة يفوق عمراهما التسعين عامًا.

وثيقة الزواج
وثيقة الزواج

وبحسب وثيقة عقد الزواج، فإن العقد تم بين رجل من مواليد 1930 ميلادية، وامرأة من مواليد 1931 ميلادية، وكلاهما أرمل.

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