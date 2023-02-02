رئيس العراق: الرياض وبغداد من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، أن الرياض وبغداد تعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له.

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وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وشددا على أهمية معالجة الأزمات من خلال الحوار والمشاورات بما يحقق الأمن والسلام لكافة الشعوب، وفق بيان رئاسة الجمهورية العراقية.

تعزيز أطر التعاون

كما أكد الرئيس العراقي على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كذلك أشار إلى أن السعودية والعراق يعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها، لافتاً إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدن العراقية خاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

توطيد العلاقات الثنائية

بدوره عبّر وزير الخارجية السعودي عن دعم المملكة لجهود العراق الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره، مشدداً على ضرورة العمل من أجل توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "ما نسمعه عن العراق يبعث على الأمل، والحراك الاقتصادي في العراق يصب في مصلحتنا، كما أنه يحرك اقتصاد المنطقة"، مؤكداً على ضرورة التعاون بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، سيما وأن العراق يمتلك اقتصاداً متنوعاً يتسم بالاستدامة.

كذلك أردف أن العراق قادر على مواجهة التحديات، معرباً عن الاستعداد للتعاون والاستثمار في الغاز المصاحب.

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان كان وصل في وقت سابق الخميس إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.