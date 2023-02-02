في زيارة رسمية.. وزير الخارجية السعودي يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العراقية، اليوم الخميس، في زيارة رسمية بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف.
وقال الصحاف إن "وزير الخارجية السعودي سيلتقي، خلال الزيارة، كلا من رئيس الجمهوريَّة عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وزير الخارجية السعودي يصل إلى #بغداد في زيارة رسمية.. ومراسل #العربية يرصد أبرز ملفات الزيارة#العراق#السعودية pic.twitter.com/kh5j3I3GKd— العربية (@AlArabiya) February 2, 2023
من جانبه، أفاد مراسل "العربية/الحدث" أن وزير الخارجية السعودي في العراق لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، ذكرت أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العراق غدا.
وأضافت أنه "سيتم عقد مؤتمر صحافي بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة".
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