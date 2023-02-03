تظاهرات في بغداد وواسط.. "كلا كلا لارتفاع الدولار"

مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في العراق، مقارنة بالعملة المحلية، ارتفعت أصوات المواطنين في العاصمة بغداد وجنوب البلاد.
فقد نزل العشرات من المحتجين، اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار وحماية الدينار.
كلا كلا لارتفاع الدولار
كما تظاهر عدد من المواطنين في محافظة واسط جنوباً، للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
وناشد المتظاهرون بتدخل الحكومة لحماية العملة المحلية، رافعين شعارت "كلا كلا لارتفاع الدولار".
كما رفعوا لافتات تطالب الحكومة بوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للدولار الذي رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل كبير.
وكان المئات نظموا تظاهرة أمام مبنى البنك المركزي، الأسبوع الماضي كذلك، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.
تهريب إلى إيران
يشار إلى أن العراق الغني بالنفط، يعيش منذ أسابيع شحاً في تواجد العملة الأميركية، ما رفع سعر الصرف في البلاد.
فيما عزا العديد من المسؤولين العراقيين السبب إلى تهريب الدولار إلى إيران التي تسعى لوقف تدهور اقتصادها المتضرر جراء العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ سنوات، عبر شركات خاصة ورجال أعمال مرتبطين بفصائل موالية لطهران.
إلا أن متحدثا عسكريا أكد أمس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهات "صارمة" لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين.
وقال المتحدث يحيى رسول، إن تصريحات السوداني جاءت خلال اجتماع عقده الخميس مع عدد من القادة الأمنيين.
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