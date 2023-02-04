غموض يلف خطف موديل عراقية في ليبيا.. وبغداد تتابع

خلال الأيام الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا والعراق بخبر خطف الموديل العراقية داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.

إلا أن الغموض لا يزال يلف الجهة التي خطفتها.

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مجموعة مسلحة مجهولة

ووفق الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الليبية، تم اختطاف فرهود من قبل مجموعة مسلحة مجهولة من منزلها إلى جهة غير معلومة.

كما اتهم بعض الناشطين الميليشيات بالتورط في الأمر.

الخارجية العراقية تتابع

في حين أكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أنها تتابع مصير فتاة عراقية اختُطِفت في ليبيا.

وقال المتحدث باسمها أحمد الصحاف، إن "الوزارة تتابع باهتمام مع السلطات الليبية للتعرف على مصير فتاة عراقية اختُطِفت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي".

غير مستقرة

يشار إلى أن الفتاة تعمل في مجال الموضة، كما أنها صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت انتقلت للعيش في ليبيا منذ عام 1998، بحسب ما أكدت في أحد التصريحات السابقة لها.

ولا تزال الأوضاع الأمنية في ليبيا غير مستقرة على الرغم من الهدوء النسبي، غير أن العديد من الميليشيات لا تزال تنشط في مختلف المناطق.