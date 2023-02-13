فيديو مروع من العراق.. طفل يسقط على رأس سيدة وسط مركز تجاري

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس امرأة في أحد الأسواق التجارية في العاصمة العراقية بغداد.

فقد وثقت كاميرات المراقبة، أمس الأحد، مشهدا مروعا لطفل وهو يلهو بالسلم الكهربائي ثم سقط فجأة على رأس سيدة كانت تمر بالصدفة وتتسوق بالطابق السفلي في نفس المكان.

🔴 سقوط طفل من السلم

الكهربائي على راس امرأة في احد

المجمعــات التجـــارية في بغـــداد .

حفظ الله الجميع pic.twitter.com/QMbkJyx9Um — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 12, 2023

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وفيما نجا الطفل من إصابة بالغة كادت تودي بحياته، سقطت الفتاة على الأرض مغشيا عليها إثر إصابتها.

وهرعت الأم لاحتضان ابنها للاطمئنان عليه، فيما ركض آخرون لمساعدة السيدة المصابة التي لم يعرف حجم إصابتها.

وحقق الفيديو أكثر من 37 ألف مشاهدة عبر موقع "تويتر".

كما أثار المقطع المصور سخط رواد مواقع التواصل بسبب إهمال العائلة لابنها الذي كاد يفقد حياته بسبب تصرفات طائشة، فيما تسبب الصغير بإصابة إحداهن بإصابة خطيرة.