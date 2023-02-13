فيديو مروع من العراق.. طفل يسقط على رأس سيدة وسط مركز تجاري

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس امرأة في أحد الأسواق التجارية في العاصمة العراقية بغداد.
فقد وثقت كاميرات المراقبة، أمس الأحد، مشهدا مروعا لطفل وهو يلهو بالسلم الكهربائي ثم سقط فجأة على رأس سيدة كانت تمر بالصدفة وتتسوق بالطابق السفلي في نفس المكان.
🔴 سقوط طفل من السلم— Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 12, 2023
الكهربائي على راس امرأة في احد
المجمعــات التجـــارية في بغـــداد .
حفظ الله الجميع pic.twitter.com/QMbkJyx9Um
وفيما نجا الطفل من إصابة بالغة كادت تودي بحياته، سقطت الفتاة على الأرض مغشيا عليها إثر إصابتها.
وهرعت الأم لاحتضان ابنها للاطمئنان عليه، فيما ركض آخرون لمساعدة السيدة المصابة التي لم يعرف حجم إصابتها.
وحقق الفيديو أكثر من 37 ألف مشاهدة عبر موقع "تويتر".
كما أثار المقطع المصور سخط رواد مواقع التواصل بسبب إهمال العائلة لابنها الذي كاد يفقد حياته بسبب تصرفات طائشة، فيما تسبب الصغير بإصابة إحداهن بإصابة خطيرة.
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