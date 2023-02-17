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جريمة تهز العراق.. فيديو يوثق خطف طفلتين قبل قتلهما

دبي - العربية.نت
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وثقت لقطات مصورة اختطاف طفلتين بمركبة "توكتوك"، ومن ثم قتلهما شرق العاصمة بغداد، في جريمة هزت الشارع العراقي.

فقد أظهر مقطع مصور لكاميرا مراقبة لحظة استدراج الطفلتين من قبل صاحب "التوكتوك" في حي أور شرق العاصمة بغداد.

بدوره، أعلن جهاز الأمن الوطني، أمس الخميس، القبض على عصابة متهمة بخطف وقتل الطفلتين.

وذكر الجهاز في بيان أن العصابة مكونة من 3 أشخاص خطفوا وقتلوا طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية.

فيما أضاف أنه جرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقِ العاصمة بغداد والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين.

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