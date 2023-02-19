السوداني: لسنا في حاجة للتحالف الدولي ولا وجود لداعش في العراق

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن بلاده ليست في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، وإن تنظيم داعش لا وجود له في العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر ميونيخ للأمن "لسنا في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي ولكن مستشارين لأغراض الأمن والتشاور"، مشددا على أن "أميركا شريك استراتيجي للعراق".

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وأضاف السوداني أن تنظيم داعش انتهى ميدانيا وعسكريا.

وكان رئيس الوزراء العراقي صرح أمس بأنه لا وجود لداعش اليوم كتنظيم يسيطر على الأرض وإنما "عصابات منهزمة" تلاحقها الأجهزة الأمنية.





وأشار السوداني في تصريحاته اليوم إلى أن قانون النفط والغاز سيُشرع خلال العام الحالي.

وقال "نحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الإرهابيين ومنع تمويلهم.. الإرهاب يستهدف الجميع ولا يستهدف العراق فقط، والتكاتف وحده يقضي عليه".

وشدد السوداني على أن القوات العراقية لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.