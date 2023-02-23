العراق يدعو لفتح حوار مع تركيا بخصوص ملف المياه

دعا المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني إلى فتح حوار مع تركيا فيما يخص ملف المياه نتيجة قلة التدفقات المائية القادمة من هناك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات من بينها "معالجة التحديات التي تواجه الوضع الزراعي والبيئي نتيجة قلة الإطلاقات المائية القادمة من الجانب التركي، وضرورة فتح حوار مع تركيا بهذا الشأن

مادة اعلانية

يذكر أن العراق يعاني من أزمة مياه ينحى فيها باللائمة على تركيا وإيران "لعدم التزامهما" بالاتفاقيات الدولية و"تعديهما" على حصصه.

وسد إليسو التركي يقع على نهر دجلة وعلى بعد أقل من 70 كم من الحدود العراقية وتبلغ سعته التخزينية 10,40 مليار متر مكعب وتبلغ قدرة محطته الكهرومائية حوالي 1200 ميغاوات.

وتشغيله أثر على نهر دجلة من النواحي الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمورفولوجية والبيئية.

تراجع منسوب المياه

فيما يعتبر سد الجزرة مكملاً لسد إليسو. فهو يقع إلى جنوب إليسو بمسافة 35 كم وعلى مسافة 4 كم شمال مدينة الجزرة قرب الحدود السورية. ويبلغ حجم الخزان الكلي للسد 1,2 مليون م3 وتبلغ قدرة محطته الكهرومائية 240 ميغاوات.

ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.