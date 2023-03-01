قصف تركي يستهدف مركبة أمنية في نينوى

ذكرت قناة (السومرية) العراقية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر أمني أن قصفا تركيا استهدف مركبة أمنية غرب محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

وقال المصدر الأمني إن القصف استهدف مركبة تابعة للحشد الشعبي بالقرب من مديرية شرطة سنجار في نينوى.

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وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ حزب العمال الكردستاني المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في شمال العراق الذي يتعرض مراراً للقصف جراء هذا النزاع.

وتتمركز القوات التركية في حوالي 40 موقعاً وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، تتعقب منها مقاتلي حزب العمال الكردستان، ويجد المدنيون أنفسهم في خطّ النار جراء هذا النزاع.

ففي يوليو 2022، قتل تسعة مدنيين عراقيين بقصف استهدف منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته.

وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أنّ البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.