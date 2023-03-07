السوداني لوزير الدفاع الأميركي: نتبع علاقات متوازنة مع المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أثناء لقائه مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتهج علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن أوستن أكد للسوداني التزام بلاده بدعم استقرار العراق.

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كما استعرض اللقاء التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة، أداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب، وملاحقة عناصر داعش.

إلى ذلك، أكد السوداني خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع واشنطن على مختلف المستويات والصعد.

استقرار العراق

كما شدد رئيس الوزراء على أن استقرار العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى دور العراق في تقريب وجهات النظر وخفض التوترات بالمنطقة.

ووصل وزير الدفاع الأميركي إلى العراق، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة قال مسؤول إنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك.

ولدى الولايات المتحدة حاليا 2500 جندي في العراق و900 جندي إضافي في سوريا للمساعدة في تقديم المشورة ومد يد العون للقوات المحلية في محاربة تنظيم داعش المسلح الذي سيطر في عام 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي في كلا البلدين.

وقال مسؤولون سابقون وخبراء إن من أهداف زيارة وزير الدفاع الأميركي دعم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مواجهة النفوذ الإيراني في بلاده.