"أوقفوا الفتنة".. ضجة بالعراق حول جامع سامراء التاريخي

لم تهدأ الانتقادات بين العديد من العراقيين خلال الساعات الماضية، إثر إعلان ما تعرف بـ"العتبة العسكرية للوقف الشيعي" الاستيلاء على جامع سامراء الكبير ذي الأهمية الكبرى لدى أهالي مدينة سامراء والعراق أجمع.

ولم يكن الجامع وحيداً بل لحقت به أيضاً المدرسة الدينية التابعة لـ"الوقف السني"، وسط مطالبات كثيرة بإدانة القرار واستنكاره.

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فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالخبر، وانتقد كثيرون إعلان تغيير اسم الجامع الأثري ليصبح "جامع ولي الأمر"، ما اعتبره البعض "خطوة استفزازية غرضها إحياء الفتنة الطائفية وضرب التعايش والاستقرار في المدينة"، وفق التعليقات.

غضب اجتماعي عارم

وناشد رئيس الهيئة السياسية لتحالف "عزم" الدكتور خالد العبيدي، رئيس الحكومة العراقية للتدخل وإلغاء القرار.

#العتبة_العسكرية للوقف الشيعي تستولي على #جامع_سامراء_الكبير والمدرسة الدينية التابعة ل #الوقف_السني وتغييرالاسم الى #جامع_ولي_الامر في خطوة استفزازية غرضها احياء الفتنة الطائفية وضرب التعايش والاستقرار . ان جميع من يهمهم اشاعة الحق والعدل في وطني #العراق الادانة والاستنكار . pic.twitter.com/up8MmE3ujl — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) March 7, 2023

كما كتب في تغريدة عبر تويتر: "لقد أثار تغيير اسم وهوية #جامع_سامراء_الكبير حفيظة جزء مهم من العراقيين باعتباره لن يخدم الأمن المجتمعي الذي نحرص جميعا على تحقيقه.. دعوتنا إلى الأخ رئيس الوزراء وحكماء دولتنا والقادة السياسيين إلى الدفاع عن حقوق شعبنا الدينية والثقافية المتوارثة منذ مئات السنين".

بدوره، انتقد المجمع الفقهي العراقي الأمر، ووصف الاستيلاء على المسجد والمدرسة الدينية بـ "الخطير"، محذّراً من عواقب وخيمة، وفق ما جاء في بيان له.

(2): لقد أثار تغيير اسم وهوية #جامع_سامراء_الكبير حفيظة جزء مهم من العراقيين بإعتباره لن يخدم الأمن المجتمعي الذي نحرص جميعًا على تحقيقه.

دعوتنا الى الأخ رئيس الوزراء وحكماء دولتنا والقادة السياسيين الى الدفاع عن حقوق شعبنا الدينية والثقافية المتوارثة منذ مئات السنين. pic.twitter.com/rRWqD0nBln — Dr. Khalid Al-Obeidi خالد العبيدي (@khalid_alobeidi) March 7, 2023

فيما اعتبر شيوخ ووجهاء مدينة سامراء، عملية الاستيلاء على جامع سامراء الكبير أشبه بالـ "اغتصاب"، محذّرين من خطورة تصرفات العتبة العسكرية في المدينة.

كذلك أصدر الوقف السني بياناً أعلن فيه رفضه ما رآه "الاغتصاب العلني للأوقاف"، والمستمر خلال السنوات الماضية دون حسيب أو رقيب، مطالباً بتدخل الجهات ذات العلاقة لـ"إيقاف الفتنة"، بحسب بيانه.

موقف رسمي آخر حول استيلاء العتبة على #جامع_سامراء_الكبير



المجمع الفقهي العراقي يصف الاستيلاء على المسجد والمدرسة الدينية بـ "الخطير"، ويحذر من عواقب وخيمة. https://t.co/CnLMcYhzVo — عمر الجنابي (@omartvsd) March 7, 2023

وعلى الرغم من أن الجامع مغلق منذ عام 2006 وتحت سيطرة الفصائل المسلحة التي تهيمن على المنطقة بعد تفجير تخريبي طاله وتبنّاه تنظيم القاعدة الإرهابي، فإن مطالبات كثيرة كانت انتشرت خلال الفترة الماضية من سكان المنطقة لفتحه، وكذلك المنطقة المحيطة به.

أهمية تاريخية كبيرة

يشار إلى أن مدينة سامراء الأثرية تقع على ضفاف نهر دجلة، وتحديداً على مسافة 130 كلم شمال العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لموقع مركز التراث العالمي التابع لمنظمة "اليونيسكو".

وتضم المدينة التي كانت قديماً مقر عاصمة إسلامية "جبارة" وبسطت نفوذها على أقاليم الدولة العباسية التي امتدت خلال قرن من الزمن من تونس إلى وسط آسيا، ابتكاراتٍ هندسية وفنية طوّرت محلياً قبل أن تنقل إلى أقاليم العالم الإسلامي، وأبعد من ذلك.

بيان من شيوخ ووجهاء مدينة سامراء بشأن استيلاء العتبة على #جامع_سامراء_الكبير



البيان هو أول موقف شعبي ونخبوي تجاه ما وصف بـ "اغتصاب بيوت الله"، وحذر بيان الاستنكار من خطورة تصرفات العتبة العسكرية في المدينة. pic.twitter.com/nh3z3ZXL7K — عمر الجنابي (@omartvsd) March 7, 2023

فيما يعتبر المسجد الجامع ومئذنته "الملوية"، اللذان شيدا في القرن التاسع الميلادي من بين الآثار العديدة والبارزة الموجودة في المدينة الأثرية، حيث بناه الخليفة العباسي "المتوكل على الله بن الخليفة المعتصم بالله"، بين عامي 848 و851 ميلادي"، أي أن عمرها يتجاوز الألف عام، وفقاً لموقع جامعة سامراء.

كما تعد مئذنة الجامع من أبرز معالم العمارة العباسية في مدينة سامراء، إذ تتميز بطراز معماري فريد من نوعه عن بقية مآذن العالم الإسلامي.

موقف رسمي حول استيلاء العتبة على #جامع_سامراء_الكبير



الوقف السني يعلن عن رفضه الاغتصاب العلني للأوقاف خلال السنوات الماضية دون حسيب أو رقيب.

الوقف طالب بتدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف الفتنة. pic.twitter.com/tPwrAIk4Z9 — عمر الجنابي (@omartvsd) March 7, 2023

يذكر أن القرار الأخير كان فجّر غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العراقية، وسط مطالبات بإلغائه فوراً واستنكاره.