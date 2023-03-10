أميركا تعيد قطعة أثرية إلى العراق.. عمرها 2700 عام
في عامي 2020 و2021، أعادت الولايات المتحدة 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة
أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع إلى حكومة العراق قطعة أثرية مسروقة يعود تاريخها لنحو 2700 عام، يعتقد أنها سرقت خلال نهب المتحف العراقي في بغداد في عام 2003.
#FBI Boston assisted @FBIAtlanta in identifying & repatriating a 2,700-year-old artifact named "Furniture Fitting with Sphinx Trampling a Youth" to the Iraqi government yesterday. Investigators believe it was stolen from the Iraq Museum in Baghdad in 2003. https://t.co/7E3DbLiY9v pic.twitter.com/kIw30tpWlV— FBI Boston (@FBIBoston) March 9, 2023
وتظهر القطعة العاجية مجسما لأبو الهول، وهي مزينة، وقد تم عرضها في متحف كارلوس في جامعة إيموري في أتلانتا.
واكتشف عملاء المكتب أن القطعة ربما سرقت أثناء نهب المتحف العراقي في بغداد في عام 2003، وفق ما نقل موقع "إف بي أي".
ويعتقد مكتب التحقيقات أن هذا هو أول أثر مسروق من بغداد يعثر عليه في متحف أميركي.
ويعتقد المحققون أن متحف كارلوس اشترى القطعة الأثرية في عام 2006 بناء على معلومات مضللة.
وفي عامي 2020 و2021، أعادت الولايات المتحدة 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة، من بينها مصر والعراق واليونان وإيطاليا وكمبوديا والهند وباكستان.
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