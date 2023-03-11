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العراق تفاح كبتاغون
شحنة الكبتاغون التي تم ضبطها
العراق

العراق يضبط ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا

ضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ القائم الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار ومحافظة دير الزور السورية

العربية.نت
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أعلن العراق اليوم السبت ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون المخدّرة على الحدود مع سوريا، وهي نوع من مخدر الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط.

وضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ القائم الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق ومحافظة دير الزور السورية، بحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية.

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وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات العراقية عمليات ضبط المخدرات. ويجد العراق الذي يملك حدوداً مع 4 دول، نفسه معبراً لعمليات تهريب الكبتاغون، المادة المخدرة التي يجري تصنيعها خصوصاً في سوريا.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيانها عن "ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الأنواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد". وأضاف البيان أنه جرى توقيف السائق.

وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها.

وأواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عن أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق أصبحتا الأوليين في البلاد من حيث تجارة المخدرات وتعاطيها.

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