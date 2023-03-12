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اللاعب العراقي نور صبري وابنته

تنمّروا على ابنته الطبيبة.. اللاعب الشهير نور صبري يشعل العراق

دبي - العربية.نت
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لم يكن يتوقع اللاعب العراقي الشهير، نور صبري، أن يصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط في البلاد بسبب صورة نشرها احتفالا بدخول ابنته كلية الطب.

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فعلى ما يبدو أن تلك الصورة قد فتحت شهيّة المتنمرين الذين طالت كلماتهم المزعجة ابنه اللاعب، ما دفع الأخير لإخفاء التعليقات على الصورة من حسابه على إنستغرام.

وعلى الرغم من حملة التنمر التي تعرض لها، فإن أصواتاً مدافعة كثيرة قد علا صوتها عبر تويتر، ودانت ما واجهه اللاعب الشهير.

كما أكدت أن صبري مثال للأب العظيم اللي يفتخر ببنته، معربين عن انزعاجهم من المسيئين.

فيما رآى آخرون أن تلك التعليقات معيبة ومخزية، وأكدوا على أنها منافية للأخلاق، بل دخيلة على المجتمع العراقي.

وشددوا على ضرورة التصدي لها ضرورة لتقويمها على أساس أنها "تصرفات فردية".

محط أنظار

يشار إلى أن نور صبري هو لاعب كرة قدم عراقي، ولد في 6 يونيو 1984 في بعقوبة في بهرز قضاء محافظة ديالى شرق العراق.

وبدأ حياته الكروية بالانضمام للمنتخب العراقي عام 2002، كما شارك في العديد من البطولات.

وأحرز صبري عددا من الأهداف، ما جعله محط أنظار محبي ومشجعي كرة القدم في العراق.

وللاعب 4 أبناء من زوجته العراقية، زينب، وجنى، ومحمد، وعلي.

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