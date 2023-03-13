السوداني: توصلنا لاتفاق شامل بنقاط واضحة بين بغداد وأربيل

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق "شامل" للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.

نقاط واضحة

وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي إن "التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة"، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.

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إيرادات النفط

وأضاف أنه "لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية".

كما أضاف أن التفاهمات بين بغداد وأربيل "تؤكد مضي" الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.

قانون النفط والغاز

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط في كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.

الملفات الخلافية

وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.