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من الفيديو

مشهد لا يوصف.. انشق السقف وخرّ أمام عيون طلاب عراقيين

دبي - العربية.نت
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وثّق مقطع فيديو مرعب لا يوصف، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، لحظة سقط فيها سقف مدرسة عبد الله بن الحسين في مدينة الناصرية جنوب العراق.

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وأتى الحادث أثناء الدوام الرسمي وخلال تواجد التلاميذ داخل الحصة الدرسية.

كما وثّق الفيديو لحظة سقوط السقف منهاراً، فيما علت أصوات التلاميذ خوفاً.

إلا أن وسائل إعلام محلية كانت أشارت إلى أن السقف قد وقع بشكل جزئي، دون أن يتسبب بوقوع إصابات بين الطلاب.

وأضافت أن المعلمين عملوا على تجميع الصغار بالساحة، خوفا عليهم بعد وقوع الحادث.

غضب واسع

وقد أثارت هذه الحادثة غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء أعمال صيانة دورية للمرافق العامة والمؤسسات التعليمية.

كما شددت التعليقات على الفيديو على أن مثل هذه الحوادث غير مقبولة على الإطلاق، خصوصا في بلد مثل العراق ينعم بالخيرات والثروات.

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