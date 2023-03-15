العراق
قتلى إثر تحطم مروحية تركية في كردستان العراق
لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الطائرة قد تحطمت جراء عطل فني أم تم استهدافها
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أفاد تلفزيون (كردستان24) الكردي، الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر تركية تحطمت قرب حقل نفطي شمال دهوك بإقليم كردستان العراق.
وفي وقت سابق نقل التلفزيون عن شهود عيان من المنطقة قولهم إن "عدد القتلى يتراوح ما بين 5 إلى 7 أشخاص".
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لكن شبكة رووداو الإعلامية الكردية نقلت عن قائد عسكري في دهوك قوله إن 7 أشخاص قتلوا إثر تحطم الهليكوبتر.
وقالت رووداو إنه لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الطائرة قد تحطمت جراء عطل فني أم تم استهدافها.
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