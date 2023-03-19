العراق.. السوداني يتوجه قريباً لتركيا لبحث ملفات الحدود والمياه
العراق: البلاد تعاني حالياً من عجز "كبير" في المخزون المائي
كشفت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، سيتوجه يوم الثلاثاء على رأس وفد وزاري إلى تركيا في زيارة تستمر يومين.
وسيناقش الوفد العراقي عددا من الملفات، أهمها ملف ضبط الحدود والمياه، وملف تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وملفات سياسية واقتصادية.
وأمس السبت، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن البلاد تعاني حالياً من عجز "كبير" في المخزون المائي.
وقال شمال إن زيادة المخزون المائي ترتبط بهطول الأمطار بمناطق شمال العراق، غير أنه أشار إلى أن الأمطار التي هطلت هذا الموسم "لم تكن بمستوى أن تساهم بملء السدود"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، أنه سيزور تركيا قريبًا على رأس وفد عراقي لبحث تداعيات أزمة المياه والجفاف في البلاد، في ظل التحديات التي تواجه بغداد بشأن قلة المياه والتداعيات المحتملة لذلك.
وقالت الوزارة العراقية في بيان، إن ذياب استقبل في مكتبه سفير الجمهورية التركية لدى العراق محمد رضا كوناي والوفد المرافق له، لبحث أواصر التعاون المشترك بين البلدين بالقضايا والمجالات الإروائية كافة، وضمان حقوق العراق المائية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة نتيجة التغيرات المناخية، وقلة الواردات المائية الداخلة للعراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأضاف البيان أن الوزير أوضح خطورة الموقف المائي في العراق والذي يمر بظروف شحة قاسية ولأربعة أعوام متتالية لم تمر على البلاد منذ عام 1933، داعيًا الجانب التركي إلى تقاسم الضرر مع العراق وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال المياه.
-
قتال شرس في باخموت.. وكيلومتر واحد يفصل قوات فاغنر عن مركز المدينة9 سفن حربية روسية في حالة تأهب قبالة شبه جزيرة القرم مما يرجح احتمال شن هجمات صاروخية.. وزيلينسكي يحذر دولاً تساعد روسيا ضد بلاده من مصير "العزلة" العرب والعالم
-
حكومة اليمن: نأمل أن تنتهي تدخلات طهران في المنطقةالحكومة اليمنية تجدد تمسكها بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها اليمن
-
بوتين يزور ماريوبول بأوكرانيا.. ويتفقد مرافقهالأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. الرئيس الروسي يلتقي كبار قادة العملية العسكرية الروسية خلال زيارة إلى شرق أوكرانيا العرب والعالم