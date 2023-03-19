شمخاني في بغداد.. وإيران والعراق يوقعان وثيقة أمنية مشتركة

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، بأن طهران ستوّقع مع العراق وثيقة تعاون أمنية مشتركة خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى بغداد.

وأضافت الوكالة أن الوثيقة يجري بحثها منذ عدة أشهر من جانب كبار المسؤولين الأمنيين في البلدين.

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هذا ويعتزم شمخاني، الذي وصل صباح اليوم إلى بغداد، إجراء مباحثات تشمل عدة ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء قد قالت أمس، إن شمخاني سيجري خلال الزيارة محادثات حول "تعزيز المبادلات التجارية، وتسهيل التعاون البنكي، وحل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية".

يذكر أن العراق هو المحطة الثالثة في جولة شمخاني بعد زيارته للصين والإمارات.

وكان شمخاني قاد في الصين محادثات بلاده مع السعودية والتي أدّت، الجمعة الماضية، إلى الإعلان عن الاتفاق حول إعادة العلاقات.