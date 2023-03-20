لأول مرة منذ عقد.. انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق بنوفمبر

صوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على تحديد تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فقد صوّت المجلس على "موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 تشرين الثاني 2023".

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وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان/ابريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، حيث كان هذا الأمر مطلباً من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".

وأعرب النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات تشرين، في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، عن رفض العودة إلى مجالس المحافظات.

وقال إن "الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئاً".

وأضاف "نرى أنها باب لأبواب الفساد ونرفض إعادة مجالس المحافظات".