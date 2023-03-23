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يأكلون الزجاج ويبتلعون السيوف.. العربية تكشف خفايا عالم الدراويش في العراق

يقطن دراويش العراق بين الجبال في إقليم كردستان وهم خليط من جميع القوميات والمذاهب والطوائف

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يأكلون الزجاج ويبتلعون السيوف ويضربون أنفسهم بالخناجر. هل هذا سحر أم خداع بصري أم هم متمرسون ومحترفون في ضرب أماكن غير قاتلة؟ أم أن هناك سرا خفيا؟ الدراويش طائفة صوفية، تعتمد الزهد والتقشف، ليس عن حاجة أو عوز، بل عن اعتقاد تام أن هذا هو الفهم الصحيح للمسلم الحق كما يعتقدون.

يتبع الدراويش طرق الصوفية، مثل القادرية والكيلانية والكسنزانية والرفاعية. الدروشة في الصوفية هي أولى درجات الترقي في التطور الروحي، والدرويش كلمة تعني الشخص القريب من الله، وقيل إن أصل الكلمة مأخوذ من "دار" بالعربية والتي تعني المنزل، فالدرويش هو الشخص الذي يدور من دار إلى دار طالبا الإحسان ليس له، بل لغيره من الفقراء والمحتاجين.

يقطن دراويش العراق بين الجبال في إقليم كردستان وهم خليط من جميع القوميات والمذاهب والطوائف.

تتقصّى هذه الحلقة عن حقيقة الدراويش والشعائر الخطيرة التي يقومون بها من الناحية العلمية والدينية في العراق. وما هو سر هذه القوة الخفيّة التي تمكن المريدين من تحمل الألم الجسدي الكبير.

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