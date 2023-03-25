الرئيس العراقي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أزمة المياه

قالت الرئاسة العراقية في بيان مساء الجمعة، إن الرئيس عبد اللطيف رشيد بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أزمة المياه.

وقال البيان إن رشيد استعرض "الأعباء" التي يتحملها العراق جراء أزمة المياه، فضلا عن ظاهرة التصحر والجفاف، لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية "واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة".

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وأشار البيان إلى أن غوتيريش أكد أنه "يتفهم ما يعانيه العراق من نقص حاد في المياه وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتأثيرهما على الواقع الحياتي والبيئي، مجددا دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغير المناخي وتداعياتهما على الحياة العامة".

وقال البيان إن اللقاء بين رشيد وغوتيريش جرى على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك.