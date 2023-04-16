العراق
مسيرة مجهولة تسقط في مطار بغداد الدولي
مصدر أمني: لم يتضح بعد إن كانت الطائرة تحمل مواد متفجرة أو لأغراض التصوير
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفاد تلفزيون "السومرية" العراقي، اليوم الأحد، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة في مطار بغداد الدولي.
وقال مصدر أمني إن "طائرة مسيرة سقطت في مدرسة التدريب الخاص بمطار بغداد الدولي من جهة مجهولة".
مادة اعلانية
وأضاف أنه لم يتضح بعد إن كانت الطائرة تحمل مواد متفجرة أو لأغراض التصوير.
ويتعرض مطار بغداد على نحو مستمر لهجمات من الميليشيات باستخدام مسيرات وصواريخ كاتيوشا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ارتفاع قتلى المدنيين باشتباكات السودان لـ56.. وعشرات الوفيات بين العسكرييننقابة أطباء السودان تدعو لتوفير الإمداد الطبي للمستشفيات وتحث المجتمع الدولي على الضغط لوقف الاقتتال السودان
-
مشاهد صادمة لمقتل نائب هندي وشقيقه خلال بث مباشر على الهواءوقع الحادث في اليوم الذي دفن فيه نجل النائب بعد أن قُتل بالرصاص قبل أيام الأخيرة
-
بعد احتراق طائرتهم.. شاهد طاقم الخطوط السعودية بمطار الخرطومالطائرة السعودية تعرضت أمس للاشتعال بفعل الاشتباكات الجارية بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية