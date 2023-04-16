مسيرة مجهولة تسقط في مطار بغداد الدولي

أفاد تلفزيون "السومرية" العراقي، اليوم الأحد، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر أمني إن "طائرة مسيرة سقطت في مدرسة التدريب الخاص ب‍مطار بغداد الدولي من جهة مجهولة".

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وأضاف أنه لم يتضح بعد إن كانت الطائرة تحمل مواد متفجرة أو لأغراض التصوير.

ويتعرض مطار بغداد على نحو مستمر لهجمات من الميليشيات باستخدام مسيرات وصواريخ كاتيوشا.