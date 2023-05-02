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فيديو مرعب لمجزرة كادت تقع.. تبختر وسط بغداد مطلقاً النار على المارة

دبي - العربية.نت
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في مشهد غير مألوف أثار الرعب بين المارة في بغداد، راح رجل يتبختر في أحد أكثر شوارع العاصمة العراقية اكتظاظاً، حاملاً كلاشينكوف، ومطلقا النار عشوائياً.

فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو لرجل مجهول، يطلق النار بشكل عشوائي على المارة في حي الجامعة بقلب بغداد.

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كاد يرتكب مجزرة

فيما تأهبت القوات الأمنية المتواجدة بالمنطقة لمحاصرته. وبعد تبادل إطلاق النار، استطاعت إلقاء القبض عليه قبل أن يرتكب مجزرة لا تحمد عقباها.

ليتبين لاحقاً أن المجهول كان يتعاطى المخدرات، ثم راح يطلق النار بشكل عشوائي من بندقية كلاشينكوف.

في حين انتشر الفيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، وسط رعب وهلع حلّا بالمارة.

آفة خطرة

يشار إلى أن ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق أصبحت آفة بين فئة الشباب خاصة.

وهناك مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد من تلك الظاهرة، عبر تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، وإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.

وتعمل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على نحو متواصل مع الحكومة لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، حسب عضو اللجنة حسين العامري، في تصريحات صحافية، الاثنين.

في حين تنتشر المخدرات وتباع وتوزع في المناطق الفقيرة والمحرومة في بغداد والمحافظات الأخرى خاصة الجنوبية منها، كما لا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد.

إلا أنها وبحسب مسؤولين أمنيين تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

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